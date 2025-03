De qué se trata Las combatientes, la serie disponible en Netflix

Se trata de una serie que no es apta para menores de edad y que presenta violencia, sexo y hasta lenguaje inapropiado. Es por esto mismo que Netflix no la recomienda para quienes no han pasado la mayoría de edad, y la tiene bien apartada dentro del catálogo de series y películas.

Las series y películas de época son de las más elegidas por los suscriptores de Netflix, ya que comúnmente suelen traer relatos de drama y acción que resultan irresistible para los suscriptores. Si a esto le sumamos que consta de tan solo 8 capítulos, estaremos hablando de una opción única para disfrutar durante un fin de semana en la plataforma de streaming.

Embed - Las Combatientes Netflix Miniserie Tv 2023

Esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces poco a poco logró convertirse en una de las mejores ofertas dramáticas de época de toda la plataforma de streaming.

De qué se trata Las Combatientes, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta exitosa serie de época con tan solo ocho capítulos, Las combatientes centra su historia en: "Francia, 1914. A medida que las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro mujeres deben afrontar las devastadoras consecuencias de la guerra en casa".

Con un relato que no es apto para menores de edad y tan solo tiene ocho capítulos, esta serie se convertirá en una verdadera adicción y de tu favoritas en el catálogo de series y películas de Netflix.

LAS COMBATIENTES 2.jpg

Reparto de Las Combatientes, la serie de Netflix

Camille Lou: Suzanne Faure

Audrey Fleurot: Marguerite De Lancastel

Julie de Bona: Agnès

Sofia Essaïdi: Caroline Dewitt

Marie Mallia: Soeur Geneviève

Tom Leeb: Joseph Duvernet

Dónde ver la serie Las Combatientes, según la zona geográfica