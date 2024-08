netflix serie yellowstone (1).jpg Yellowstone, la serie de Netflix protagonizada por Kevin Costner.

"Sheridan es muy hábil. Sabe que una serie de televisión exige unas concesiones para conseguir la fidelidad del espectador, dosificar violencia, amor y paisajes espectaculares. Y en eso, e sun maestro", sostiene El País.

Netflix: de qué trata la serie Yellowstone

Contra todo pronóstico, y contra los intereses de empresarios y políticos que planean echarlo, el dueño del rancho más grande de Montaña defiende un estilo de vida en decadencia, versa la sinopsis oficial de Netflix.

John Dutton (Kevin Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

Esta serie de Netflix es muy cruda, tiene escenas de violencia y sexo, por lo que muchos la consideran subida de tono y no apta para cualquier persona. No obstante, eso no quita que sea una de las producciones imprescindibles para ver en este 2024.

Reparto de Yellowstone, serie de Nertflix

Kevin Costner

Luke Grimes

Kelly Reilly

Wes Bentley

Cole Hauser

Kelsey Asbille

Jefferson White

Danny Huston

Dave Annable

Brecken Merrill

Gil Birmingham

Forrie J. Smith

Denim Richards

Ian Bohen

Moses Brings Plenty

Jake Ream

Ryan Bungham

Jennifer Landon

Netflix: tráiler de Yellowstone

Dónde ver la serie Yellowstone, según la zona geográfica