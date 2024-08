De esta manera, Amor sin escalas, que se encuentra disponible en Netflix, comparte la historia de una compañera de trabajo quiere terminar con los viajes frecuentes del experto en reducción de personal Ryan Bingham, él le ofrece llevarla para demostrarle la importancia de los encuentros personales. Mientras enseña a su colega, él también arregla una serie de reuniones con una viajera frecuente, e inesperadamente descubre que se está enamorando.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película con Mario Casas que no puedes dejar de ver

"Un consultor encantador que vuela por el país para realizar despidos capacita a una nueva empleada cuya propuesta comercial podría obligarlo a quedarse en tierra", se puede leer en la breve sinopsis que hace Netflix sobre la película de romance dramático, Amor sin escalas.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la serie que es furor en la plataforma y que con 10 episodios no podrás dejar de verla

La película viene a plantear que enseñar que hay que dejar de lado todo lazo con las cosas o las personas, conspira contra la naturaleza humana. Amor sin escalas habla sobre la vida, las relaciones humanas y plasma la irrupción del capitalismo salvaje en la vida cotidiana.

Embed - Up in the Air | Tráiler Oficial Español | George Clooney | Paramount Pictures Spain