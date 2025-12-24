Los usuarios que acceden a la suscripción de Prime Video tienen la posibilidad de ver un sinfín de series y películas originales. En esta oportunidad, exploramos un título para los que disfrutan de los dramas románticos que te inviten a reflexionar sobre las complejidades del mundo moderno de las citas.
Prime Video y la adictiva serie española que explora el mundo de las citas
Esta serie tiene varias temporadas y es perfecta para explorar las complejidades del amor en tiempos modernos. Está disponible en Prime Video
Citas Barcelona es una serie de España que estrenó la primera temporada en 2016. A lo largo de los episodios, combina la comedia romántica y el drama de una serie de primeros encuentros de distintas parejas que se han conocido a través de una aplicación de citas en línea.
Está basada en la serie británica Dates, creada por Bryan Elsley en 2013. A diferencia de la serie original, tiene episodios de 45 minutos y en cada uno de ellos se narran dos citas distintas, mientras que en la versión original solamente se narra una cita por episodio.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Cada capítulo consiste en dos citas. Dos citas entre personas que buscan amor, sexo, o simplemente compañía para no estar solas. Los protagonistas se conocen en persona después de conocerse en línea. Conforme la tecnología se desvanece, lo que queda son dos personas con sus propias necesidades, miedos, secretos y expectativas", revela Prime Video.
¿Quién dijo que la primera cita romántica sería fácil? Cansados de hablar por internet e intentar ligar a través de él, diferentes parejas deciden traspasar la pantalla y conocerse en persona. Los solteros llegan cargados de dudas e inseguridades que intentan solucionar con su match virtual, pero no todo va a ser un camino de rosas, como la cita de Juanqui y Barbs que acabarán en urgencias por un accidente.
Algunos buscan amor, otros algo mucho más casual o simplemente alguien con quien conversar un rato y les aleje de la soledad.
Tráiler
Reparto
- Laia Costa
- Nausicaa Bonnín
- Bea Segura
- Marc Cartes
- Txell Aixendrí
- Leticia Dolera