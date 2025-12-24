Prime Video y la adictiva serie española que explora el mundo de las citas

serie citas barcelona La serie cuenta diferentes historias que combinan romance y comedia.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Cada capítulo consiste en dos citas. Dos citas entre personas que buscan amor, sexo, o simplemente compañía para no estar solas. Los protagonistas se conocen en persona después de conocerse en línea. Conforme la tecnología se desvanece, lo que queda son dos personas con sus propias necesidades, miedos, secretos y expectativas", revela Prime Video.

citas barcelona La última temporada de la serie se estrenó en 2024.

¿Quién dijo que la primera cita romántica sería fácil? Cansados de hablar por internet e intentar ligar a través de él, diferentes parejas deciden traspasar la pantalla y conocerse en persona. Los solteros llegan cargados de dudas e inseguridades que intentan solucionar con su match virtual, pero no todo va a ser un camino de rosas, como la cita de Juanqui y Barbs que acabarán en urgencias por un accidente.

Algunos buscan amor, otros algo mucho más casual o simplemente alguien con quien conversar un rato y les aleje de la soledad.

Tráiler

Reparto