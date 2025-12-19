En el universo interminable del streaming, Prime Video se destaca como una de las plataformas más populares para encontrar series y películas atrapantes. Desde dramas románticos, y comedias, hasta thrillers psicológicos o historias de intriga y acción. En esta oportunidad, te compartimos una recomendación para que agregues a tu lista de favoritos.
Prime Video acaba de estrenar una película de acción y suspenso con Jacob Elordi
Esta película aporta una dosis de tensión y una atmósfera oscura, mezcla el crimen real y el suspenso psicológico. Recientemente fue agregada a Prime Video
El título en cuestión se llama En esa dirección (He Went That Way) y se estrenó en 2023, pero recientemente fue agregada a la biblioteca de Prime Video. Esta película de suspenso es dirigida por Jeffrey Darling en su debut como director y está basada en el libro de no ficción Luke Karamazov de Conrad Hilberry.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Jacob Elordi y Zachary Quinto estelarizan este thriller basado en la historia real de un cuidador de animales que viaja con un famoso chimpancé y recoge en un desolado tramo de la Ruta 66 a Bobby, un misterioso y atractivo desconocido", revela Prime Video.
La historia se desarrolla en 1964 y empieza cuando Jim Goodwin un entrenador de animales famoso, en un show itinerante con su chimpancé de compañía, decide llevar a un joven que busca ayuda en la ruta. Lo que parecía una simple caridad se convierte en una pesadilla cuando este personaje revela su verdadera identidad, es un asesino serial de 19 años.
Lo que sigue es un viaje claustrofóbico por la vieja Ruta 66, tensión, sospechas, violencia latente y un pulso psicológico que crece a medida que las máscaras caen. Además, la película juega con elementos inesperados, un hombre de buen corazón, un animal inocente como el chimpancé y un joven perturbado, para convertir lo ordinario en una carrera dramática por sobrevivir.
El conflicto entre los dos personajes centrales (lo humano y lo siniestro) obliga a los espectadores a mantenerse alerta todo el tiempo, con giros que alteran la percepción de lealtad, culpa y moralidad.
Tráiler
Reparto
- Jacob Elordi
- Zachary Quinto
- Patrick Adams
- Troy Evans
- Nicolette Doke
- Alexandra Doke
- John Lee Ames
- Josh Archer