Prime Video acaba de estrenar una película de acción y suspenso con Jacob Elordi

La historia se desarrolla en 1964 y empieza cuando Jim Goodwin un entrenador de animales famoso, en un show itinerante con su chimpancé de compañía, decide llevar a un joven que busca ayuda en la ruta. Lo que parecía una simple caridad se convierte en una pesadilla cuando este personaje revela su verdadera identidad, es un asesino serial de 19 años.

en esa direccion La película se basa en una historia real de terror y crimen de los años 60.

Lo que sigue es un viaje claustrofóbico por la vieja Ruta 66, tensión, sospechas, violencia latente y un pulso psicológico que crece a medida que las máscaras caen. Además, la película juega con elementos inesperados, un hombre de buen corazón, un animal inocente como el chimpancé y un joven perturbado, para convertir lo ordinario en una carrera dramática por sobrevivir.

El conflicto entre los dos personajes centrales (lo humano y lo siniestro) obliga a los espectadores a mantenerse alerta todo el tiempo, con giros que alteran la percepción de lealtad, culpa y moralidad.

