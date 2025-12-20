Prime Video renueva constantemente su biblioteca, y agrega series, películas, documentales y programas de TV para que todos los usuarios tengan algo nuevo para ver. En esta ocasión, se acaba de estrenar un film inspirado en las novelas de la autora de superventas Mercedes Ron, quien también escribió la saga Culpables, que se hizo tan famosa.
Prime Video: la película española que recién se estrena y está basada en una exitosa saga
La película relata un triángulo amoroso cuyos personajes comparten un pasado oscuro. Está en Prime Video y te mantendrá atrapado desde el primer minuto
El estreno en cuestión es Dímelo Bajito, y es una película original de España de drama romántico dirigida por Denis Rovira. Con una duración de 119 minutos, la trama sigue el complicado triángulo amoroso entre estudiantes de un instituto que están conectados por un oscuro pasado.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Kamila cree tener todo bajo control: estudios, vida social, su imagen. Todo menos el regreso inesperado, después de 7 años, de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora su vuelta sacudirá su mundo. ¿Podrán superar el pasado o todo estallará otra vez?", revela Prime Video.
Kamila Hamilton es una adolescente que piensa que tiene todo bajo control, pero lo que no sabe es que los Di Bianco, sus enigmáticos vecinos, han vuelto después de años que se mudaron a otro sitio. Thiago le dio su primer beso, y Taylor siempre la protegió, pero ahora regresar para dejar su mundo perfecto sumergido en el caos.
Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?. Al parecer, los hermanos traen consigo las heridas que los separaron cuando tenían doce años.
El siguiente capítulo de la colaboración entre la escritora y Prime Video será Dímelo en secreto, la segunda parte de la saga que se encuentra actualmente en producción.
Tráiler
Reparto
- Alicia Falcó
- Fernando Lindez
- Diego Vidales
- Celia Freijeiro
- Patricia Vico
- Andrés Velencoso
- Eve Ryan