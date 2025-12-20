Prime Video: la película española que recién se estrena y está basada en una exitosa saga

Kamila Hamilton es una adolescente que piensa que tiene todo bajo control, pero lo que no sabe es que los Di Bianco, sus enigmáticos vecinos, han vuelto después de años que se mudaron a otro sitio. Thiago le dio su primer beso, y Taylor siempre la protegió, pero ahora regresar para dejar su mundo perfecto sumergido en el caos.

Dimelo bajito La película es protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales.

Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?. Al parecer, los hermanos traen consigo las heridas que los separaron cuando tenían doce años.

El siguiente capítulo de la colaboración entre la escritora y Prime Video será Dímelo en secreto, la segunda parte de la saga que se encuentra actualmente en producción.

Tráiler

Embed - Dímelo Bajito | Trailer Oficial | Amazon Prime

Reparto