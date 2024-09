Prime Video triunfa con una 'experiencia cinemática inmersiva' sobre David Bowie

Amazon Prime Video Moonage Daydream.jpg Póster de "Moonage Daydream", película disponible en Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la película "Moonage Daydream"?

"Del nominado al Óscar, Brett Morgen, director de Cobain: Montage of Heck y The Kids in the Picture, MOONAGE DAYDREAM es una experiencia cinemática inmersiva, una odisea espacial que no solo ilumina el enigmático legado de David Bowie, sino que también actúa como una guía para vivir la vida al máximo en el siglo XXI", es la sinopsis oficial de esta producción disponible en Prime Video.

Vale la pena mencionar que "Moonage Daydram" es la primera película autorizada oficialmente por el patrimonio de Bowie, y su título es igual a la canción que Bowie publicó en 1971. Esta producción cuenta con imágenes inéditas de los archivos personales de Bowie, incluyendo imágenes de conciertos en vivo.

"Moonage Daydream" recibió 7,6 puntos en el sitio especializado en películas y series IMDb, y además tiene una duración tota de 129 minutos.

Embed - MOONAGE DAYDREAM – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Dónde se puede ver la película "Moonage Daydream", según tu ubicación geográfica: