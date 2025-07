Prime Video: se estrenó en los años 70, ganó 3 premios Oscar y es una adaptación de un exitoso musical de Broadway

El violinista en el tejado es una adaptación del musical de Broadway del mismo nombre de 1964, con música compuesta por Jerry Bock, letra de Sheldon Harnick y guion de Joseph Stein y basada en historias de Sholem Aleichem.

Esta película cuenta con las actuaciones de Chaim Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Molly Picon y Paul Mann, la historia se centra en Tevye, el padre de cinco hijas, y sus intentos de mantener sus tradiciones religiosas y culturales judías ante las influencias externas que invaden la vida de la familia.

Además podemos destacar que la película El violinista en el tejado ganó tres Premios de la Academia, es decir premios Oscar, incluyendo mejor banda sonora original para el arreglista-director John Williams.

También podemos destacar que la mayoría de sus escenas se filmaron en la República Socialista Federativa de Yugoslavia, específicamente en Mala Gorica, Lekenik y Zagreb dentro de la república constituyente yugoslava de Croacia.

La página web IMDb le brindó un puntaje de 8 puntos, y tiene una duración de casi 3 horas, pero sin dudas vale la pena hacerse el tiempo para verla y disfrutarla.

Embed - Fiddler on the Roof Official Trailer #5 - Topol Movie (1971) HD