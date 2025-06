Prime Video recuerda a Val Kilmer con este clásico romántico de los años 90 que dura poco más de 2 horas

La sinopsis de la película A primera vista es la siguiente: "La historia, basada en la vida real, transcurre en Nueva York y comienza cuando una arquitecta se enamora de un carismático masajista ciego. La relación toma nuevos matices cuando ella le intenta explicar tal y como ella lo ve, lleno de colores, caótico y excitante. Pronto descubren que el mundo está lleno de sensaciones que compensan la falta de visión. El equilibrio de la pareja se ve amenazado cuando él recobra el sentido de la vista".

Esta producción romántica se estrenó en 1999 y cuenta con las actuaciones del recordado Val Kilmer y de Mira Sorvino.

Esta película fue dirigida por Irwin Winkler, quien es el mismo director de producciones como Life As a House, Creed, Goodfellas y Rocky. A lo largo de su carrera, Winkler se convirtió en el ganador del Óscar a la mejor película por Rocky y del BAFTA a la mejor película por Goodfellas.

Es importante destacar que la película A primera vista fue creada a base del ensayo Ver y no ver del neurólogo Oliver Sacks del libro Un antropólogo en Marte, inspirada en la historia de la vida real de Shirl y Barbara Jennings.

