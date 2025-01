Prime Video: recién se estrena, es de terror, dura menos de 2 horas y la dirige Mr. Night Shyamalan

La película "Llaman a la puerta" cuenta con las actuaciones de Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge y Rupert Grint. Además, está dirigida por Mr. Night Shyamalan, quien también realiza un pequeño cameo en la película.

Shyamalan es el mismo director que ha estado detrás de éxitos como "The Sixth Sense", "El protegido", "Split", "Glass", la reciente "Viejos", entre otras.

Esta producción tiene una duración de 95 minutos y recibió un puntaje de 6,1 puntos en el sitio especializado en películas y series IMDb.

La película "Llaman a la puerta" está basada en la novela de 2018 "The cabin at the end of the world", de Paul G. Tremblay, y es la primera vez que una obra de este autor es llevada al cine. El guión estuvo a cargo de Shyamalan, Steve Desmond y Michael Sherman.

Dónde se puede ver la película "Llaman a la puerta", según tu ubicación geográfica