Un asunto privado La serie se estrenó en 2022. Imagen: Prime Video

Protagonizada por Aura Garrida y Jean Reno, la serie fue creada por los directores de Bambú Producciones, la empresa creadora de series exitosas como "Las chicas del cable", "Velvet" y "Gran Hotel".

Prime Video: ¿De qué trata la serie Un asunto privado?

"Años 40, Galicia. Marina Quiroga, una atrevida chica de clase alta con alma de detective, se dispone a atrapar al asesino que ha estado aterrorizando a su ciudad con la ayuda de Héctor, su fiel mayordomo", relata la descripción de Prime Video.

Marina Quiroga es una joven que proviene de una familia adinerada y con mucho afán por el misterio, ya que ha crecido influenciada por su padre, un respetado jefe de la policía en Galicia. Ya en los años 40, su progenitor ha fallecido y ella descubre que no puede ejercer una carrera policial pese a tener la capacidad suficiente y el olfato para ir tras las pistas que deja atr{as un asesino en serie en la ciudad.

Un asunto privado serie "Un asunto privado" tiene ocho episodios. Imagen: Prime Video

Cuando un asesino en serie da muerte a varias prostitutas, dejándoles grabada en el pecho una flor de lis, la muchacha emprende una investigación para detener al delincuente con la ayuda de su mayordomo y fiel amigo Héctor, un hombre observador y sensible.

No obstante, muchos factores entorpecerán la búsqueda, los prejuicios de la sociedad por ser mujer, los intentos de su madre para que se case y que el jefe de policía sea su propio hermano, Arturo. Dejando de lado estos inconvenientes, Marina demuestra, a través de su ingenio, que es una aspirante a detective con mucho talento.

Si quieres ver una serie con drama, suspenso, romance y comedia, "Un asunto privado" es la opción perfecta para ti.

Tráiler de la serie Un asunto privado

Dónde ver la serie Un asunto privado, según la zona geográfica

La serie Un asunto privado se puede ver en Prime Video en Estados Unidos y España. Mientras tanto, en Latinoamérica también se puede encontrar en esa plataforma y en Movistar TV.