Prime Video: la serie de 8 episodios con Kevin Bacon que combina el terror y la comedia

Amazon Prime Video Cazador de demonios.jpg Serie "Cazador de demonios". Fuente: IMDb

Como se mencionó previamente, esta producción cuenta con el protagónico de Kevin Bacon, pero también aparecen en la serie Jennifer Nettles, Beth Grant, Damon Herriman, Maxwell Jenkins, Jolene Purdy, entre otros.

Además, el director de esta serie es Thor Freudenthal, quien dirigió otros proyectos como "Motel", "Starman" o "Hercules". También podemos mencionar que la misma fue creada por Grainger David y cuenta con Erik Oleson como showrunner.

"Espero que todas esas cosas ocurran en la comodidad de tu hogar. Podrás ver algo divertido y conmovedor, familiar, y también aterrador. Y, escucha, cuando me enteré de la serie, pensé: 'No he leído nada parecido'. Así que me encantó'", aseguró Kevin Bacon en el estreno de la serie "Cazador de demonios".

Dónde se puede ver la película "Cazador de demonios", según tu ubicación geográfica