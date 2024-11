Prime Video estrenó la serie de Cromañón: el antes y el después de la tragedia

Cromañón.jpg Olivia Nuss es Malena en "Cromañón".

¿La tragedia de Cromañón fue cercana a ustedes?

En el caso de Fabiana Tiscornia, la directora asegura que esa noche ella había salido con unos amigos y que vivía cerca de Cromañón. "Estábamos volviendo en un taxi, el taxista dijo: Creo que está cortado ahí en Rivadavia, ¿qué pasó? No, no sé, dijo algo como muy mínimo. Fui a mi casa y puse la tele, y no decían nada hasta que en un momento Crónica que empieza a contar, y empiezo a ver en la tele como una especie de escalada de lo que era la magnitud de lo que estaba pasando", aseguró.

Por otro lado, Marialy Rivas (quien es chilena) dice que la tragedia no fue cercana, pero que en aquella época iba mucho a Cemento, y estaba empapada de la cultura musical de Argentina.

Sin lugar a dudas, una de las escenas más difíciles de filmar fue la de la tragedia en sí misma. Para poder lograrla, los actores y todo el equipo técnico se demoraron 1 mes.

"Fue un desgaste físico, emocional absoluto pero nosotros íbamos esa noche llegábamos ahí y sabíamos lo que iba a pasar, pero estos pibes estaban yendo a ver su banda de rock. Nos teníamos que desprender de toda la información que teníamos, que sabíamos cómo terminaba el cuento", aseguró en entrevistas el actor José Giménez Zapiola, también conocido como "El Purre".

¿De qué trata la serie "Cromañón"?

"Año 2008. Una noticia conecta a Malena, de 22, con un pasado traumático. En 2004, fue a un recital de rok en el local República de Cromañón. Allí se desató un incendio y murieron 194 jóvenes. Ahora, cuatro años después, un nuevo acontecimiento la vinculará a viejos amores y amigos, y la ayudará a sobreponerse a la culpa que siente por estar viva", es la sinopsis oficial de la serie Prime Video.

La serie "Cromañón" cuenta con un total de 8 episodios, los cuales tienen una duración aproximada de 40 minutos cada uno.

Los protagonistas son Olivia Nuss, Toto Rovito, El Purre, Luis Machín, Paola Barrientos, Soledad Villamil, Esteban Lamothe, entre otros.