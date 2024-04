Prime Video estrena una comedia romántica juvenil que ya es furor

"How To Date Billy Walsh", la nueva película de Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video How To Date Billy Walsh.jpg

"En el momento en que Archie se envalentona para declararse a su mejor amiga Amelia, esta se enamora de Billy Walsh: el nuevo estudiante de intercambio de Estados Unidos. Archie hará todo lo que esté en su mano para que estén separados, aunque esto les acabe acercando aún más", es la sinopsis oficial de esta película juvenil que recién se estrena en Prime Video.

Esta película cuenta con las actuaciones de actores jóvenes que vienen protagonizando éxitos en diversas plataformas de streaming, como por ejemplo Sebastian Croft ("Game Of Thrones" y "Heartstopper"), Charithra Chandran ("Bridgerton"), Tanner Buchanan ("Cobra Kai" y "Él es así"), Nick Frost, Kunal Nayyar ("The Big Bang Theory"), Guz Khan, Lucy Punch ("Motherland") y la debutante, Daisy Jelley.

►TE PUEDE INTERESAR: Tiene 4 episodios y es una de las series más escandalosas de Prime Video

Embed - How To Date Billy Walsh | Official Trailer | Prime Video