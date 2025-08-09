Yon González regresa como Augusto Ledesma, el asesino en serie que deja pistas musicales en sus crímenes. Su interpretación del psicópata culto y refinado fue uno de los puntos más elogiados de la producción. Francisco Ortiz vuelve como el inspector Sancho, obsesionado con capturar a quien se convirtió en el centro de sus desvelos profesionales y personales.

Esta tensión acumulada durante tres temporadas encuentra aquí su momento de mayor intensidad. La serie no busca giros espectaculares ni efectos sorpresa, sino que mantiene la coherencia narrativa que la convirtió en referente del thriller nacional.

Reparto principal de Memento Mori:

Yon González como Augusto Ledesma

como Inspector Sancho Juan Echanove como Carapocha

como Carapocha Olivia Baglivi como Erika

Carapocha, experto en asesinos en serie basado en un personaje real, completa el triángulo principal de esta historia. Su presencia aporta la dimensión psicológica que enriquece cada escena y profundiza en las motivaciones de los protagonistas. Los guionistas lograron equilibrar acción y análisis psicológico sin que ninguno de los elementos opaque al otro.