Yon González actuará por última vez en el papel que marcó su carrera.

Prime Video lanza este mes la temporada final de una de las producciones nacionales más aplaudidas de los últimos años. Memento Mori llegó para quedarse en la memoria de quienes buscan thrillers con personalidad propia, y ahora dice adiós con una tercera entrega que promete cerrar todas las historias pendientes. Esta serie ambientada en Valladolid conquistó desde el primer momento por su atmósfera inquietante y su narrativa cuidada.

Basada en la saga literaria de César Pérez Gellida, esta producción española se destacó por construir un universo propio donde cada detalle importa. Los personajes de Augusto Ledesma y el inspector Sancho mantuvieron en vilo a los seguidores, creando una tensión que ahora encuentra su punto final. El estreno de estos últimos episodios marca el cierre de una etapa importante para el catálogo nacional de la plataforma.

Prime Video cierra con una despedida cargada de intensidad

Embed - Memento Mori - Temporada 3 - Tráiler Oficial | Prime Video España

La temporada final presenta cuatro episodios que van desde los 45 minutos hasta casi una hora de duración. El capítulo que cierra la historia, titulado "Consummatum est", extiende su metraje para dar espacio a todas las resoluciones pendientes. Prime Video apostó por mantener el ritmo y la calidad que caracterizó las entregas anteriores, sin prisa por llegar al final.

Yon González regresa como Augusto Ledesma, el asesino en serie que deja pistas musicales en sus crímenes. Su interpretación del psicópata culto y refinado fue uno de los puntos más elogiados de la producción. Francisco Ortiz vuelve como el inspector Sancho, obsesionado con capturar a quien se convirtió en el centro de sus desvelos profesionales y personales.

Esta tensión acumulada durante tres temporadas encuentra aquí su momento de mayor intensidad. La serie no busca giros espectaculares ni efectos sorpresa, sino que mantiene la coherencia narrativa que la convirtió en referente del thriller nacional.

memento mori
Prime video estrena la tercera temporada de esta intensa serie española.

Reparto principal de Memento Mori:

  • Yon González como Augusto Ledesma
  • Francisco Ortiz como Inspector Sancho
  • Juan Echanove como Carapocha
  • Olivia Baglivi como Erika
  • Manuela Vellés
  • Carlota Baró
  • Fernando Soto
  • Juan Fernández

Carapocha, experto en asesinos en serie basado en un personaje real, completa el triángulo principal de esta historia. Su presencia aporta la dimensión psicológica que enriquece cada escena y profundiza en las motivaciones de los protagonistas. Los guionistas lograron equilibrar acción y análisis psicológico sin que ninguno de los elementos opaque al otro.

