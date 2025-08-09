Esta docuserie cuenta con un total de 4 episodios.

La plataforma de streaming Prime Video siempre sorprende a sus usuarios con documentales y series documentales de algunos de los casos más escabrosos y sorprendentes del mundo.

En esta ocasión te recomendamos ver en esta plataforma de streaming una docuserie que está basada en el asesinato de un grupo de estudiantes universitarios. Estamos hablando de Una noche en Idaho: los asesinatos en la universidad, también conocida como One Night in Idaho: The College Murders.

¿De qué trata la docuserie Una noche en Idaho: los asesinatos en la universidad?

En la madrugada del 13 de noviembre de 2022, asesinaron brutalmente a cuatro estudiantes universitarios en una casa fuera del campus, en la tranquila ciudad universitaria de Moscow, Idaho. Con acceso exclusivo e íntimo a personas cercanas a las víctimas, 'Una noche en Idaho: Los asesinatos en la universidad' explora los giros emocionales de esta tragedia estadounidense y sus secuelas.

Docuserie de Prime Video "Una noche en Idaho".

Esta docuserie cuenta con un total de 4 episodios y además recibió un puntaje de 5,8 puntos en el sitio web IMDb, el cual brinda reseñas y críticas de películas, series y documentales.

La docuserie Una noche en Idaho: los asesinatos en la universidad fue dirigida y producida por Liz Garbus y Matthew Galkin. Además, Katie A. King fue la showrunner.

Este documental se volvió tendencia en las últimas semanas debido a que Bryan Kohberger, de 30 años, se declaró culpable por los 4 crímenes, como parte de un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte.

Kohberger, quien era estudiante de posgrado en criminología, iba a ser juzgado ahora en agosto 2025 por los asesinatos que causaron conmoción nacional en Estados Unidos hace tres años.

Embed - One Night in Idaho: The College Murders - Official Trailer | Prime Video

Dónde se puede ver la docuserie Una noche en Idaho: los asesinatos en la universidad, según tu ubicación geográfica:

En Estados Unidos se puede ver en Prime Video; en Latinoamérica se puede ver en Prime Video; y en España también se puede ver en Prime Video.

