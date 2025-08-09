Prime Video Una noche en Idaho Docuserie de Prime Video "Una noche en Idaho".

Esta docuserie cuenta con un total de 4 episodios y además recibió un puntaje de 5,8 puntos en el sitio web IMDb, el cual brinda reseñas y críticas de películas, series y documentales.

La docuserie Una noche en Idaho: los asesinatos en la universidad fue dirigida y producida por Liz Garbus y Matthew Galkin. Además, Katie A. King fue la showrunner.

Este documental se volvió tendencia en las últimas semanas debido a que Bryan Kohberger, de 30 años, se declaró culpable por los 4 crímenes, como parte de un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte.

Kohberger, quien era estudiante de posgrado en criminología, iba a ser juzgado ahora en agosto 2025 por los asesinatos que causaron conmoción nacional en Estados Unidos hace tres años.

Dónde se puede ver la docuserie Una noche en Idaho: los asesinatos en la universidad, según tu ubicación geográfica:

En Estados Unidos se puede ver en Prime Video; en Latinoamérica se puede ver en Prime Video; y en España también se puede ver en Prime Video.