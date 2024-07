Prime Video: es la biopic de una de las cantantes más importantes del mundo, y te hará recordar viejas épocas

"Tras ser descubierta por el productor discográfico Clive Davis y a pesar de sus humildes orígenes, Whitney Houston ascendió a la cima del mundo de la música en la década de 1980", es la sinopsis oficial de esta película que ahora se puede disfrutar en la plataforma de streaming Prime Video.

La película tiene una duración de 144 minutos y recibió un puntaje de 6,6 en el sitio especializado en películas y series IMDb. Además, la protagonista de esta cinta, Naomi Ackie, fue elogiada por la crítica.

Además de la mencionada Ackie, la película 'Quiero bailar con alguien', cuenta con las actuaciones de Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams, Clarke Peters, entre otros. La dirección estuvo a cargo de Kasi Lemmons, partir de un guion de Anthony McCarten.

►TE PUEDE INTERESAR: Prime Video: la película sobre un ícono mundial que fue nominada a los premios Oscar

Embed - I WANNA DANCE WITH SOMEBODY - Official Trailer (HD)