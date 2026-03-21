Prime Video acaba de estrenar un thriller psicológico protagonizado por Mario Casas

detras de escena de zeta Detrás de escena de la película de Mario Casas.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados a la vez en todo el mundo. El CNI descubre que todos participaron en la encubierta "Operación Ciénaga" hace décadas en Colombia. Zeta, el mejor operativo del CNI, debe encontrar y proteger al único superviviente, enfrentándose a su misión más letal. El operativo colombiano Alfa se une a Zeta, conociendo más secretos de "Ciénaga" que él", revela Prime Video.

El punto de inicio de la historia se sitúa en un hecho aparentemente sin explicación. Cuatro antiguos oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas repartidas por el mundo. La simultaneidad de los crímenes despierta de inmediato las sospechas del Centro Nacional de Inteligencia, que inicia una investigación para determinar la conexión entre las víctimas.

Mario Casas Mario Casas interpreta a Zeta, en este intrigante thriller de Prime Video.

Los primeros indicios revelan que los cuatro formaban parte de una operación secreta desarrollada 35 años atrás en Colombia, conocida como Operación Ciénaga. Se trató de una misión encubierta cuya existencia permaneció oculta durante décadas y de la que apenas quedan registros oficiales.

La investigación descubre que existe un quinto agente relacionado con aquella operación qie todavía sigue con vida. Localizarlo se convierte en prioridad, ya que podría convertirse en objetivo de quienes están detrás del asesinato.

Para liderar la missión el CNI recurre a uno de sus mejores miembros, Zeta, un agente con basta experiencia en operaciones complejas que se ve obligado a volver al campo para esclarecer lo ocurrido. Su objetivo final será localizar al último superviviente de la Operación Ciénada y descubrir quién está detrás de la seguidilla de asesinatos.

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