Prime Video es una plataforma de streaming que ofrece series y películas, e incluso transmite eventos en vivo. Para la fortuna de muchos, cualquier título se puede descargar para ver sin conexión y en cualquier momento. En este artículo, te recomendamos un título atrapante que recién estrena y promete ser un éxito.
Prime Video acaba de estrenar un thriller psicológico protagonizado por Mario Casas
Mario Casas es un John Wick "más humano" en este nuevo thriller que mantiene al espectador en vilo y estremece a los usuarios de Prime Video
La película se llama Zeta y es un thriller psicológico de acción, espionaje e intriga. Es una producción española, de las más ambiciosas del año para la plataforma, que fue dirigida por Dani de la Torre, junto a un Oriol Paulo y Jordi Vallejo, que en este caso, ejercen como guionistas.
Tiene un elenco de primer nivel, liderado por Mario Casas y Luis Zahera, y promete revolucionar al cine de espías español. A continuación, exploramos de qué se trata.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados a la vez en todo el mundo. El CNI descubre que todos participaron en la encubierta "Operación Ciénaga" hace décadas en Colombia. Zeta, el mejor operativo del CNI, debe encontrar y proteger al único superviviente, enfrentándose a su misión más letal. El operativo colombiano Alfa se une a Zeta, conociendo más secretos de "Ciénaga" que él", revela Prime Video.
El punto de inicio de la historia se sitúa en un hecho aparentemente sin explicación. Cuatro antiguos oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas repartidas por el mundo. La simultaneidad de los crímenes despierta de inmediato las sospechas del Centro Nacional de Inteligencia, que inicia una investigación para determinar la conexión entre las víctimas.
Los primeros indicios revelan que los cuatro formaban parte de una operación secreta desarrollada 35 años atrás en Colombia, conocida como Operación Ciénaga. Se trató de una misión encubierta cuya existencia permaneció oculta durante décadas y de la que apenas quedan registros oficiales.
La investigación descubre que existe un quinto agente relacionado con aquella operación qie todavía sigue con vida. Localizarlo se convierte en prioridad, ya que podría convertirse en objetivo de quienes están detrás del asesinato.
Para liderar la missión el CNI recurre a uno de sus mejores miembros, Zeta, un agente con basta experiencia en operaciones complejas que se ve obligado a volver al campo para esclarecer lo ocurrido. Su objetivo final será localizar al último superviviente de la Operación Ciénada y descubrir quién está detrás de la seguidilla de asesinatos.
Reparto
- Mario Casas
- Luis Zahera
- Mariela Garriga
- Nora Navas
- Pilar Gómez
- Alejandro Vergara