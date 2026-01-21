PijamaFilms: la nueva plataforma para ver películas no distribuidas

Hermanos Larraín Los hermanos y cineastas chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín.

Los hermanos Larraín, que para este proyecto (llamado PIJAMAFILMS) se aliaron con el director creativo ejecutivo Cristian Jofre, explicaron que el 80 % de las películas nunca se distribuyen, y que existe "una crisis cultural arraigada en el fin de los medios físicos y la lógica actual del mercado".

Además, explicaron que pensaron esta plataforma para que el público en general pueda acceder a películas que suelen estrenarse en festivales como Sundance, Berlín, Cannes, Venecia y Toronto, ya que "en la mayoría de los casos, simplemente no es posible, incluso muchas películas de grandes cineastas del pasado ya no son accesibles", siguen explicando los hermanos Larraín.

Por una tarifa plana de 100 dólares, los cineastas pueden subir, codificar, almacenar y transmitir una película durante dos años. El precio del alquiler se puede establecer entre $3.99 y $9.99, lo que otorga a los espectadores una ventana de visualización de 72 horas durante 30 días. El público puede alquilar películas en todo el mundo y el 80% de los ingresos se pagan directamente a los productores.

Plataforma streaming (2) Esta plataforma contará con películas que suelen estrenarse en festivales de cine.

Además, PIJAMAFILMS funciona como una plataforma OTT de transacciones con un modelo de pago por visión, centrada específicamente en películas sin distribución territorial en los principales servicios de streaming y ya está disponible en Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Smart TV, iOS y Android.