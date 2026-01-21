Los hermanos y cineastas chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín han lanzado una nueva plataforma para ver películas independientes y no distribuidas. La misma le permitirá a los cineastas y productores subir sus películas directamente a la plataforma, seleccionar territorios de lanzamiento, fijar precios y ejecutar campañas de marketing digital.
PijamaFilms: la nueva plataforma para ver películas no distribuidas
Esta plataforma de streaming tendrá películas y producciones independientes o de bajo presupuesto que no suelen llegar a los cines
"Hemos sido cineastas durante 25 años... y viajamos por el mundo a festivales de cine, no solo a los principales festivales de cine, sino a todas partes", asegura Pablo, quien es conocido a nivel mundial por haber dirigido películas como "Jackie" (con Natalie Portman), "Spencer" (con Kristen Stewart) y "Maria" (con Angelia Jolie).
"Hay una enorme frustración, porque, literalmente, la mayoría de las películas (80-90%) no tienen distribución. El acceso se ha convertido en la palabra clave de este proceso, de este concepto", continúa explicando el cineasta.
Los hermanos Larraín, que para este proyecto (llamado PIJAMAFILMS) se aliaron con el director creativo ejecutivo Cristian Jofre, explicaron que el 80 % de las películas nunca se distribuyen, y que existe "una crisis cultural arraigada en el fin de los medios físicos y la lógica actual del mercado".
Además, explicaron que pensaron esta plataforma para que el público en general pueda acceder a películas que suelen estrenarse en festivales como Sundance, Berlín, Cannes, Venecia y Toronto, ya que "en la mayoría de los casos, simplemente no es posible, incluso muchas películas de grandes cineastas del pasado ya no son accesibles", siguen explicando los hermanos Larraín.
Por una tarifa plana de 100 dólares, los cineastas pueden subir, codificar, almacenar y transmitir una película durante dos años. El precio del alquiler se puede establecer entre $3.99 y $9.99, lo que otorga a los espectadores una ventana de visualización de 72 horas durante 30 días. El público puede alquilar películas en todo el mundo y el 80% de los ingresos se pagan directamente a los productores.
Además, PIJAMAFILMS funciona como una plataforma OTT de transacciones con un modelo de pago por visión, centrada específicamente en películas sin distribución territorial en los principales servicios de streaming y ya está disponible en Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Smart TV, iOS y Android.