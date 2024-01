Para la Inteligencia Artificial, así se vería Joe Gardner de la película SOUL de Disney y Pixar

SOUL, de Disney y Pixar - Tráiler oficial #1 (doblado)

Además esta película ganó el Óscar a mejor película animada y a mejor banda sonora. Sin dudas es una de las más exitosas en la historia de Pixar.

¿De qué trata la película "Soul"?

"Un profesor de música que ha perdido la pasión se transporta fuera de su cuerpo al "Gran Antes" y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que aprende sobre sí misma", indica la sinopsis de esta película que Disney y Pixar lanzaron en 2020.

"Soul" es una película animada estadounidense de aventura, drama y comedia dirigida por Pete Docter, quien es el mismo director de producciones como "Monsters, Inc.", "Up", "Inside Out", entre otras.

¿Cómo luciría Joe Gardner en la vida real, según la Inteligencia Artificial?

La versión realista de Joe Gardner es muy similar al dibujo animado. Luce su piel oscura, sus lentes gruesos negros, y su ropa caracerística: suéter con cuello de tortuga, pantalón y zapatos en color bordó.

Soul IA.jpg Joe Gardner en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

"Aquí está mi versión de Joe Gardner de 'Soul', me gustó mucho la película y pensé que sería genial hacer a Joe con un estilo diferente y ver cómo se ve", escribió el diseñador Hossein Diba.