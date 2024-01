Así de hermosa luciría en la vida real la princesa Jasmine de Aladdin, según la Inteligencia Artificial

El personaje de la princesa Jasmine aparece en la película "Aladdin" de Disney de 1992, pero luego apareció en sus dos secuelas: "The Return of Jafar" (1994) y "Aladdin and the King of Thieves" (1996), así como la serie animada "Aladdín".

