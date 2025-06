¿Orange is the New Black se basa en hechos reales?

La serie Orange is the New Black cuenta con algunos detalles que resultan irresistibles para los suscriptores, que han llamado la atención respecto a esta oferta de las mejores valoradas en Netflix. No solo se trata de un relato que está basado en hechos reales, sino que a su vez la historia está inspirada en el Best Seller autobiográfico Orange Is The New Black: My Year In A Women's Prision.

Si bien la serie roza por momentos la comedia, también se convirtió en una oferta que logró traer a Netflix temáticas carcelarias que resultaron más que polémicas al momento de su estreno: la represión sexual, el abuso de poder y la corrupción policial. Por momentos, Orange is the New Black se desvía de la historia real e incorpora elementos ficticios.

Embed - Orange is the New Black | Resumen oficial de las temporadas 1-6 | Netflix

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2013, y tantos años después, la oferta no solo sigue vigente, sino que también es una de las mejores ofertas de toda la historia de la plataforma de streaming en lo que respecta a series dramáticas.

Netflix: de qué trata la serie Orange is the New Black

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie que es considerada de las mejores de la historia de la plataforma, Orange is the New Black centra su historia en: "Un crimen del pasado obliga a una neoyorquina privilegiada a cumplir su condena en una cárcel de mujeres. Una vez tras las rejas, no tarda en hacer amigas... y enemigas".

Las reseñas y las reproducciones obtenidas por esta serie basada en hechos reales hacen que pueda ser consideradas como una de las mejores series y películas de todo Netflix.

orange is the new black 2.jpg

Reparto de Orange is the New Black, serie de Netflix

Taylor Schilling

Kate Mulgrew

Laura Prepon

Jason Biggs

Natasha Lyonne

Michael Harney

Uzo Aduba

Danielle Brooks

Samira Wiley

Dascha Polanco

Selenis Leyva

Dónde ver la serie Orange is the New Black, según la zona geográfica