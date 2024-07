No es Stranger Things: esta es la mejor serie de Netflix de todos los tiempos

stranger things.jpg

Cuál es la mejor serie de Netflix

Según sitios como IMDb y Rottem Tomatoes, Stranger Things, la serie de Netflix, tiene una puntuación de 8,7 sobre 10 y de 91% sobre 100%, respectivamente. Pero no es la mejor.

En Netflix también está disponible otra serie muy famosa que llegó a su fin hace unos años. Esta, en los mismos sitios especializados, cuenta con un puntaje de 9,5 sobre 10 y de 96% sobre 100%. Esta es Breaking Bad.

Netflix: De qué se trata Breaking Bad, la serie mejor que Stranger Things

A esta altura no deben ser muchos los que no hayan visto o no se sepan de qué se trata Breaking Bad. Es verdad que, para muchas personas, los primeros capítulos de esta serie de Netflix resultan muy lentos. De hecho, la mayoría de los que comenzó a verla y la abandonó fue en esos episodios. Desde ya, un consejo, tómense otra oportunidad para verla.

Breaking Bad, la serie de Netflix, cuenta la historia de un profesor de química que se encuentra enfermo de cáncer. En un intento de no dejar a su familia sin nada, se asocia con un ex alumno adicto a la metanfetamina para producir esta droga. Rápidamente, su fórmula tiene un éxito importante, pero esto no solo cambiará su presente, sino también su forma de ser y dejará salir al ser que siempre estuvo oculta dentro de él.

Breaking Bad se puede ver por Netflix en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos.

Reparto de Breaking Bad, la serie de Netflix

Bryan Cranston: Walter White

Aaron Paul: Jesse Pinkman

Anna Gunn: Skyler White

Dean Norris: Hank Schrader

Betsy Brandt: Marie Schrader

RJ Mitte: Walter White Jr.

Bob Odenkirk: Saul Goodman

Jonathan Banks: Mike Ehrmantraut

Trailer de Breaking Bad, la serie de Netflix