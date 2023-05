nicol.jpg Streaming. Nicolas Cage salvará al mundo de un cataclismo en Netflix.

Un astrofísico del MIT y su hijo desentierran una cadena de números en una cápsula del tiempo que parece revelar un cataclismo devastador.

Año 1959. En la escuela elemental William Dawes, una profesora propone a sus alumnos una cápsula del tiempo en la que, por cincuenta años.

Allí se guardarán una serie de dibujos que ellos realizan teniendo como tema 'visión de futuro'. Una extraña niña llamada, Lucinda Embrey (Lara Robinson), tan solo escribirá una larga serie de números y será esta hoja la que después caerá en manos de Caleb (Chandler Canterbury), el hijo del escéptico profesor John Koestler (Nicholas Cage) quien, en el 2009, se verá abocado a investigar lo que tales números pueden significar... y su descubrimiento asombrará a la ciencia y al mundo entero.

De qué se trata, "Presagio"

John Koestler, interpretado por Nicolas Cage descubre a través de una secuencia numérica entregada a su hijo que allí están marcadas catástrofes pasadas y por venir, incluida la cantidad de víctimas en cada una de ellas, como las 2973 en el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York 9/11/01/2973.

Koestler intenta ayudar para que las tragedias vaticinadas no sucedan, pero no solo no puede, sino que descubre que la última no tiene el número de los que morirán.

Siguiendo las pistas que dejó antes de morir la persona que escribió el papel, encuentra que no hay una cifra para la tragedia final sino una palabra: todos, es decir en esa fecha no morirán 80 o 200 o 1000 sino todos! John, que es astrofísico, ata cabos con la actividad inusual en las tormentas solares y el "presagio" se hace creible.

Protagonistas

Nicolas Cage

Chandler Canterbury

Rose Byrne

Trailer de "Presagio"