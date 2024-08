Pero lo cierto es que Netflix tiene una serie que supera a las dos, no solo por su historia sino por la construcción de cada uno de sus personajes, por el desarrollo de la historia y porque, aun sabiendo el final de su protagonista desde el principio, sus creadores lograron hacer algo que, hasta ahora, ha sido insuperable. Estamos hablando de Better Call Saul.

Si aún hay personas en este mundo que no han visto esta serie de Netflix, entonces no saben de lo que se han perdido. Es verdad, Better Call Saul no es para aquellos que quieren una comedia de capítulos cortos, o para aquellos que solo buscan acción. La construcción de sus personas es más profunda y fue todo un desafío, ya que su protagonista es Saul Goodman, el mismo personaje que aparece en Breaking Bad y había que construirlo, ya que este spin-off es anterior al tiempo de Breaking Bad y ese objetivo fue superado con creces.