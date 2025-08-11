 Netflix y la serie de época que arrasa en visitas: tiene solo 6 capítulos

6 capítulos le bastaron a esta serie para que sea posicionada por Netflix y los suscriptores, como una de las ofertas dramáticas más elegidas, ambientadas de época. Corta e intensa, pero con un relato que no tiene ningún tipo de comparación, tanto así que ha logrado convertirse en una de las historias más vigentes de toda la plataforma de streaming, llevando casi 10 años.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2017, y desde entonces es una de las historias de época más elegidas de la plataforma de streaming.

De qué trata Alias Grace, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie de época con apenas 6 capítulos, Alias Grace centra su historia en: "En la Canadá del siglo XIX, un psiquiatra debe decidir si una asesina merece ser exculpada por locura. Basada en la exitosa novela de Margaret Atwood".

Esta serie está basada en una reconocida novela, y es un punto de gran atractivo para los suscriptores de Netflix.

Reparto de Alias Grace, serie de Netflix

Sarah Gadon: Grace Marks

Edward Holcroft: Dr. Simon Jordan

Rebecca Liddiard: Mary Whitney

Zachary Levi: Jeremiah Pontelli

Kerr Logan: James McDermott

David Cronenberg: Reverendo Verrenger

Paul Gross: Thomas Kinnear

Anna Paquin: Nancy Montgomery

