 Netflix y la serie de época que arrasa en visitas: tiene solo 6 capítulos

6 capítulos le bastaron a esta serie para que sea posicionada por Netflix y los suscriptores, como una de las ofertas dramáticas más elegidas, ambientadas de época. Corta e intensa, pero con un relato que no tiene ningún tipo de comparación, tanto así que ha logrado convertirse en una de las historias más vigentes de toda la plataforma de streaming, llevando casi 10 años.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2017, y desde entonces es una de las historias de época más elegidas de la plataforma de streaming.
De qué trata Alias Grace, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie de época con apenas 6 capítulos, Alias Grace centra su historia en: "En la Canadá del siglo XIX, un psiquiatra debe decidir si una asesina merece ser exculpada por locura. Basada en la exitosa novela de Margaret Atwood".
Esta serie está basada en una reconocida novela, y es un punto de gran atractivo para los suscriptores de Netflix.
Reparto de Alias Grace, serie de Netflix
- Sarah Gadon: Grace Marks
- Edward Holcroft: Dr. Simon Jordan
- Rebecca Liddiard: Mary Whitney
- Zachary Levi: Jeremiah Pontelli
- Kerr Logan: James McDermott
- David Cronenberg: Reverendo Verrenger
- Paul Gross: Thomas Kinnear
- Anna Paquin: Nancy Montgomery
Dónde ver la serie Alias Grace, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Alias Grace se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Alias Grace se puede ver en Netflix.
- España: la serie Alias Grace se puede ver en Netflix.