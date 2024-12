Esta serie, que además de jugar con los sentimientos te hará reír y pasar un momento agradable, fue creada por John Scott Shepherd y recibió el respaldo total de la crítica.

La serie de Netflix se adentra en la intimidad de un joven matrimonio compuesto por Emma Trakarsky (Rachel Blanchard) y Jack Trakarsky (Greg Peohler), que lamentablemente cayó en el aburrimiento de la rutina y perdió la magia a la hora de mantener relaciones sexuales. Para intentar darle aire fresco a la pareja, deciden traer a sus vidas a Izzi, una apuesta chica ventiañera, que tras pretender iniciar una relación con ambos puramente de negocios, lo inevitable sucede y la pareja cae rendidas a sus encantos, formando una relación poliamorosa, con todo lo que eso significa.

Embed - You Me Her | Trailer Primera temporada | Subtitulado por Somos Cinéfilos