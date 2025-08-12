Los protagonistas de la serie de Netflix son dos amigos que se llevan muy bien, pero la están pasando muy mal en sus respectivos trabajos, por lo que idean un plan que trae consecuencias inesperadas.

Con una duración de 1 hora y 45 minutos, la serie Set it up: el plan imperfecto llegó a la plataforma de Netflix en octubre de 2018.

netflix-Set-it-up-el-plan-imperfecto-pelicula La película de Netflix derrocha amor y risas.

Netflix: de qué trata la película Set it up: el plan imperfecto

Harper Moore (Zoey Deutch) y Charlie Young (Glen Powell) se llevan más que bien como amigos y ambos están muy cansados por sus trabajos. Están podridos de todos los pedidos que sus jefes les hacen, además de considerar que no les pagan bien en sus respectivos trabajos. Cómo solución, no tienen mejor idea que juntar a sus jefes con el objetivo de que se enamoren. ¿Y qué pasa si ellos mismos son los que se enamoran?

netflix-pelicula-Set-it-up-el-plan-imperfecto La película de Netflix es una de las más vistas de la plataforma, entre las comedias románticas.

Reparto de Set it up: el plan imperfecto, película de Netflix

Zoey Deutch (Harper Moore)

Glen Powell (Charlie Young)

Lucy Liu (Kirsten Stevens)

Taye Diggs (Richard "Rick" Otis)

Joan Smalls (Suze)

Meredith Hagner (Becca)

Pete Davidson (Duncan)

Jon Rudnitsky (Mike)

Tituss Burgess (Creepy Tim)

Tráiler de Set it up: el plan imperfecto, película de Netflix

Dónde ver la película Set it up: el plan imperfecto, según la zona geográfica