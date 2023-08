Netflix-One-Piece.jpg La temporada 1 del live-action de One Piece adapta el East Blue, el primer arco del anime y el manga que nos introduce al mundo de piratas.

La breve reseña de Netflix dice: "Acompañado de su ecléctica tripulación, el joven pirata Monkey D. Luffy emprende un viaje en busca de un tesoro legendario en esta adaptación del popular manga".

►TE PUEDE INTERESAR: Estrenó hoy y ya es una de las películas más vistas de Netflix

En la dirección también participaron Marc Jobst, Tim Southam, Emma Sullivan y Josef Kubota Wladyka. El guion para Netflix estuvo a cargo de Tom Hyndman, Matt Owens, Steven Maeda, Ian Stokes, Tiffany Greshler, Laura Jacqmin y Damani Johnson. Todo basado en el manga de Eiichiro Oda.

Netflix: de qué trata One Piece

La historia de One Piece narra las aventuras de una tripulación de piratas que se embarcan para encontrar un tesoro denominado el One Piece. El mundo de One Piece está habitado por seres humanos, incluidos diversos tipos de razas exóticas como los hombres-pez (humanoides híbridos que tienen apariencia de pez), sirenas, gigantes, enanos, los mink -animales antropomórficos compuestos solo de animales con pelaje-, los brazos largos, o los piernas largas, además de variedades de animales ficticios.

Netflix-One-Piece1.jpg La adaptación que ha hecho Netflix del material original de One Piece es bastante fiel, pero no es un calco.

Parte de los personajes que aparecen están basados en algunos célebres piratas y figuras históricas de la vida real, o también en otros personajes de otras obras de ficción.

One Piece comenzó a publicarse en la revista Japonesa Weekly Shnen Jump el 22 de julio de 1997 y a la fecha se han publicado 106 volúmenes. Además, es el manga más vendido de la revista Weekly Shnen Jump (la más importante, reconocida y vendida del medio), de la Editorial Shueisha.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la sofocante serie israelí de 9 episodios que no te dejará en paz

Esta es la segunda adaptación que tiene el manga en series de televisión: la anterior fue en anime, en emisión desde 1999 hasta la actualidad.

Netflix-One-Piece2.jpg Por ahora Netflix sólo ha anunciado una temporada de One Piece, resta esperar si es un éxito en audiencia para darle continuidad.

Reparto de One Piece, serie de Netflix

Iñaki Godoy

Emily Rudd

Mackenyu

Jacob Romero Gibson

Taz Skylar

Vincent Regan

Jeff Ward

Morgan Davies

Netflix: trailer de Once Piece