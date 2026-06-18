Frío, manta y Netflix: la serie de 6 capítulos ideal para maratonear sin parar

En solo 6 capítulos, esta serie de Netflix combina el drama familiar con la ciencia ficción. La historia sigue a Alex, un psiquiatra que se mud acon su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana.

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Lo que ignora es que su trabajo forma parte de un plan mucho más amplio y secreto impulsado por la empresa tecnológica que lo emplea. Futuro desierto es una gran serie para maratonear el fin de semana en Netflix.