Hace poco menos de un mes, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama mexicano de ciencia ficción que está arrasando en el catálogo. Estamos hablando de Futuro desierto, una producción dirigida por Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo.
Frío, manta y Netflix: la serie de 6 capítulos ideal para maratonear sin parar
Tiene pocos capítulos y es ideal para maratonear en Netflix. Esta serie combina drama y ciencia ficción
En solo 6 capítulos, esta serie de Netflix combina el drama familiar con la ciencia ficción. La historia sigue a Alex, un psiquiatra que se mud acon su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana.
Lo que ignora es que su trabajo forma parte de un plan mucho más amplio y secreto impulsado por la empresa tecnológica que lo emplea. Futuro desierto es una gran serie para maratonear el fin de semana en Netflix.
Netflix: tráiler de la serie Futuro desierto
Netflix: de qué trata la serie Futuro desierto
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Futuro desierto versa: "Mientras carga con el dolor de la muerte de su esposa, un psicólogo crea robots humanoides para procesar los duelos, hasta que una falla y una nueva realidad entran en escena".
En un futuro cercano, la empresa tecnológica FUZHIPIN crea los ANBI, androides tan avanzados que resultan prácticamente imposibles de distinguir de un ser humano.
Con el objetivo de ponerlos a prueba, impulsa el programa "Test Life", una experiencia en la que estas creaciones son incorporadas a familias reales para analizar cómo logran adaptarse, o alterar, la vida cotidiana.
Reparto de Futuro desierto, serie de Netflix
- José María Yazpik
- Astrid Bergés- Frisbey
- Andrés Parra
- Natalia Solián
- Vincent Webb
- Matías Coronado
- Karla Souza
Dónde ver la serie Futuro desierto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Futuro desierto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Futuro desierto se puede ver en Netflix.
- España: la serie Futuro desierto se puede ver en Netflix.