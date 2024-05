Netflix tiene la película turca que todos miran

Cuando los jóvenes se encuentran sin saber la situación, su amor de la infancia resurge y se abren viejas heridas.El largometraje protagonizado por Ayça Aysin Turan aborda la historia de una mujer y un hombre que se reencuentran después de muchos años.

Ellos se conocieron durante la infancia, por lo que todo parece una romántica jugarreta del destino. Sin embargo, esto no es del todo verdad, ya que las abuelitas de ambos son las que orquestaron el plan para juntarlos y hacer que cupido los fleche.

Trailer de una imagen para creer

Embed - Make Me Believe | Official Trailer | Netflix