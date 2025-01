Netflix sorprendió con la fecha de estreno de la serie El Eternauta con Ricardo Darín

El eternauta, serie, netflix.webp

Netflix: de qué se trata la serie El Eternauta

La serie de Netflix, El Eternauta, cuenta la historia de una invasión extraterrestre en todo el mundo, aunque en este caso se enfoca la historia en Buenos Aires, una noche en la que cuatro amigos se han juntado a jugar a las cartas.

En el inicio de su juego de cartas, comienzan a notar algo muy atípico y es que las calles comienzan a cubrirse de nieve. No demorarán mucho en descubrir que no es una nevada normal y que toda persona que entre en contacto con los copos, muere muy poco tiempo después. No van a demorar mucho en saber quiénes son los invasores.

A medida que pasan las horas, ciudadanos y militares comienzan a unirse y a organizarse para protegerse y mantener la supervivencia del ser humano, en una guerra sin precedentes y en la que los propios invasores pueden llegar a ser víctimas.

El comic en el que se basa esta serie de Netflix fue prohibido durante la última dictadura militar. No obstante, se la considera una de las mejores novelas gráficas a nivel mundial de la historia.

La fecha de estreno de El Eternauta en Netflix será el 30 de abril de 2025.

Netflix: Reparto de la serie El Eternauta

Ricardo Darín: Juan Salvo

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Netflix: Trailer de la serie El Eternauta