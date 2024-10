Netflix rompe todos los récords con esta espectacular serie turca de 8 capítulos

Tras una dolorosa ruptura, una joven abogada se lanza al complicado mundo de las citas actual, sabiendo que sus mejores amigas son su red de seguridad.

Gracias, ¿el siguiente?, “a exitosa abogada Leyla Taylan se lanza de nuevo al mundo de las citas años después para escapar del dolor de su primer amor, que terminó en traición.

Con la ayuda de sus amigos y del apuesto chef eyyaz, supera el dolor de la separación y se convierte en el representante de la famosa tercera esposa Tuba Tepeliolu en un caso considerado ‘el caso de divorcio del año’.

Debe enfrentar a Cem Murathan, un coleccionista que arruina relaciones y que se casó y se divorció de tres mujeres en 15 años.

Leyla defenderá apasionadamente a su cliente contra este hombre ‘narcisista’ que es ‘a la vez culpable y poderoso’. Sin embargo, con ese fuego, todo a su alrededor se convierte en polvo y humo.

Embed - Thank You, Next | Official Trailer | Netflix