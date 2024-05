Netflix: recién se estrenó una serie de 8 capítulos que arrasa y era una de las más esperadas

La comedia romántica de Netflix, con escenas de mucho dramatismo, logró las mejores reacciones de los críticos de la pantalla grande, con las mejores reseñas. La mayoría coincidió en resaltar la “gran actuación” de la protagonista, además de la trama, que resulta ser “entretenida”.

Los fanáticos de las series de amor de Netflix, no deberían dejar pasar la oportunidad de ver esta propuesta que se estrenó en la plataforma el reciente 9 de mayo de 2024, con un total de 8 capítulos, que van aproximadamente entre los 37 y 51 minutos de duración cada uno.

La serie de Netflix centra su historia en la exitosa abogada Leyla Taylan (Serenay Sarkaya), quien intenta buscar un amor verdadero para su vida en un sitio para citas. Con el corazón roto por una traición amorosa, Leyla le da un cambio rotundo a su vida con algo nuevo, gracias a la ayuda de sus amigos y el apuesto chef eyyaz.

