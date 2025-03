La nueva serie está disponible en la plataforma de Netflix desde este miércoles 5 de marzo de 2025, con 6 capítulos de puro drama y suspenso.

La nueva serie de Netflix tiene una trama que gira en torno a Greta (Maria Debska), quien ve como su vida se hace pedazos y desmorona de repente, al descubrir una foto vieja, donde aparece su esposo Jacek (Cézary Lukaszewicz) junto a un grupo de personas, de las cuáles una figura con el rostro tachado. Y cuando se presta buscar a su esposo para pedirle explicaciones, descubre que fue secuestrado, a la vez sus hijos reciben amenazas. Los traumas de su pasado vuelven a salir a la luz, tras conocer la verdad de la historia.

Embed - SOLO UNA MIRADA Trailer SUBTITULADO / Just One Look Trailer [HD] De Harlan Coben / Netflix