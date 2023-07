De los siete estrenos que prepara la plataforma de streaming hay cuatro que son los más esperados por los suscriptores y los que generan gran expectativas, a continuación detallamos cada uno.

Este documental trata, mediante reveladoras entrevistas con expertos y familiares de víctimas, analizar las diferentes enfermedades mortales transmitidas por alimentos en Estados Unidos que pocos conocen.

Cuenta con intervenciones de Darin Detwiler y se estrena en la plataforma de entretenimiento el próximo 2 de agosto.

Esta serie documental re contextualiza a las inquebrantables mujeres del hip-hop y su papel en los 50 años del género, al introducirlas en el canon donde pertenecen: en el centro, desde el primer día hasta el presente.

Ladies First: A Story of Women in Hip Hop | Official Trailer | Netflix | UMT