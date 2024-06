La serie El clandestino, que era una de las entregas más esperadas de este año, superó las expectativas y los suscriptores ya la eligieron como uno de sus estrenos favoritos de los últimos tiempos.

Estrenada el 14 de junio de 2024 en la plataforma de Netflix, la serie cuenta con 12 episodios, que tienen una duración aproximada de entre 47 y 55 minutos cada uno.

Netflix: de qué trata la serie El clandestino

Los usuarios de la plataforma de Netflix se encontrarán con la historia de Luca Travaglia (Edoardo Leo), un ex inspector jefe antiterrorista, que empieza a trabajar como investigador privado para quiénes no quiere, o no pueden, acudir a la policía.

Reparto de El clandestino, serie de Netflix

Edoardo Leo (Luca Travaglia)

Hassani Shapi (Palitha)

Alice Arcuri (Carolina Vernoni)

Fausto María Sciarappa (Claudio Maganza)

Lavinia Longhi (Khadija)

Mattia Mele (Sergio Bonetti)

Michele Savoia (De Giglio)

Isabella Mottinelli (Bianca)

Tía Architto (Gedara)

Stefano Guerrieri (Federico)

Tráiler de El clandestino, serie de Netflix

Embed - IL CLANDESTINO (2024) | Trailer ufficiale della serie Rai con Edoardo Leo

