La serie Gracias, ¿el siguiente?, que se estrenó en la plataforma de Netflix el 9 de mayo de 2024, arrasa con cada uno de sus 8 episodios.

Los usuarios de la plataforma de Netflix se encontrarán con la historia de la abogada Leyla Taylan (Serenay Sarkaya), qué por medio de un sitio para citas en internet, intenta encontrar un amor verdadero y que valga la pena. Con la ayuda de sus conocidos y con el corazón destrozado luego de ser traicionada, Leyla encuentra algo nuevo y le da un giro completo a su vida.

Embed - GRACIAS EL SIGUIENTE Trailer SUBTITULADO / Thank you next Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix