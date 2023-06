►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix y su historia no te dejará moverte del sillón

La película de Netflix dura una hora y 56 minutos en los que relata la aparición de la conejita en Playboy en 1992 y su trágico final inmerso en mentiras, tristezas y fantasías.

Anna Nicole Smith 3.jpg Netflix estrenó una película sobre la vida de Anna Nicole Smith, la famosa Conejita de Playboy que tuvo un desenlace fatal.

¿Qué pasó con Anna Nicole Smith, la famosa Conejita de Playboy?

De su salto a la fama en Playboy hasta que fue encontrada sin vida el 8 de febrero de 2007 por culpa de una sobredosis de medicamentos recetados, pasaron muchas cosas. Anna Nicole Smith era adicta.

La serie de Netflix cuenta esta tragedia en Anna Nicole Smith: Tú no me conoces. Cuando la modelo intentó entablar una relación con su padre biológico, él intentó abusar de ella. Cuando le ofrecieron ser la protagonista de un reality show, éste fue una burla. Cuando engordó le ofrecieron ser imagen de una campaña de pastillas adelgazantes. Cuando su marido murió no le dejó ninguna herencia.

Anna Nicole Smith y su hijo.jpg Anna Nicole Smith y su hijo Daniel, quien se suicidó a la edad de 20 años.

Pero las desgracias en la vida de la actriz de los '90 continuaron. Cuando tuvo su segunda hija Dennielynn (en una custodia debatida entre dos supuestos padres), la llamaron para anunciarle que Daniel, su hijo de 20 años, había sido hallado muerto en su casa a causa de una sobredosis.

Ese fue su mismo destino, a los 39 años, en la habitación 607 del hotel Hard Rock de Florida. De todo eso se habla en detalle en el documental de Netflix que es furor y está en el Top 10 de películas en el grande del streaming.

A más de 17 años de su muerte, el filme recuerda sobre Anna Nicole Smith: su estrellato tras su éxito como Playmate (modelo de revista Playboy), su aparición en realities irrespetusos sobre su privacidad, su matrimonio con el millonario petrolero J.H. Marshall, la trágica muerte de su hijo y la suya.

Anna Nicole Smith y su marido.jpg Anna Nicole Smith y su marido J.H. Marshall, millonario petrolero.

Además, el documental revela el afán de la modelo por las mentiras, quien contaba historias de su infancia y adolescencia que no eran reales. También se sabrá qué sucedió realmente cuando se reencontró de adulta con su padre biológico, a quien no había conocido de niña.

Trailer de Anna Nicole Smith: Tú no me conoces, película de Netflix