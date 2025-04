Netflix continúa siendo el líder absoluto entre las plataformas de streaming en todo el mundo, y no es para menos: su catálogo de series y películas está lleno de auténticos aciertos que no paran de sumar fanáticos. En medio de tanta variedad, hay una serie que se lleva todas las miradas por su audacia y nivel de adicción: "Élite". Con una historia cargada de intensidad y un estilo que no se anda con rodeos, esta propuesta está pensada solo para mayores de 18 años.