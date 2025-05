serie australia.jpg "Wellmania" es una serie de drama y comedia. Imagen: Netflix.

Dirigida por Benjamin Law, Helena Brooks y Erin White, es el tipo de historias entretenidas que te hacen reír y pasar el rato de maravillas.

De qué trata la serie

"Cuando un problema de salud la obliga a replantearse su desenfrenado estilo de vida, una crítica culinaria emprende una misión para ponerse bien... aunque acabe con ella", señala la descripción de Netflix.

La ficción sigue la vida de Liv, una crítica culinaria y exitosa gastronómica que nunca se llevó demasiado bien con los ejercicios. La protagonista vive una serie de hechos desafortunados que amenazan su carrera justo cuando se va de Nueva York a Australia por un fin de semana.

Esto la hará replantearse su vida y su salud... a costa de ponerla en riesgo. En medio de todo esto, y con un humor irreverente, Liv mostrará la lógica y el sinsentido de ciertos ejercicios y su propia resistencia a movilizar su cuerpo.

"Vida saludable a tope" es protagonizada por la famosa actriz australiana de comedia Celeste Barber, J.J. Fong, Genevieve Mooy, Lachlan Buchanan, Remy Hii y Alexander Hodge.

Embed - Vida saludable a tope 2023 Tráiler Español Docuserie

Cabe destacar que la serie está basada en la novela "Wellmania: Extreme Misadventures in the Search for Wellness" de Bridget Delaney.