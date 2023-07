Netflix: "La realidad está aquí", el nuevo drama coreano que cautiva a todos

¿De qué trata La realidad está aquí?

La nueva serie de Netflix tiene como protagonista a un médico que trabaja como obstetra y ginecólogo. Él no tiene intenciones de casarse, pero aquello cambia al conocer a una exitosa profesora que está a punto de ser madre soltera y que planea criar sola a su hijo. Es así como inician una relación falsa para beneficio mutuo que podría ir evolucionando con el paso del tiempo.

Netflix: ¿Quienes protagonizan la nueva serie coreana?

Esta producción coreana se estrenó en Netflix el día de ayer (6 de junio). Además cuenta con la dirección de Han Joon-seo. Asimismo, la serie presenta las actuaciones de Ahn Jae-hyun como Gong Tae-kyung, Baek Jin-hee como Oh Yeon-doo, Cha Joo-young como Jang Se-jin, Jung Eui-jae como Kim Jun-ha, Choi Ja-hye como Gong Ji-myeong y Kim Sa-kwon como Cha Hyun-woo.

“Cuando recibí por primera vez la sinopsis y el guion, me resultó fácil imaginar las situaciones del drama en mi cabeza, así que no tardé mucho en leerlo. Creo que el encanto de ‘The Real Has Come!’ es que es difícil dejar el guion, y te encuentras con que no quieres apartar los ojos de él”, aseguró en una entrevista el protagonista Ahn Jae Hyun.

Tráiler de "La realidad está aquí", la nueva serie de Netflix: