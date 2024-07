Netflix: la película de menos de dos horas que es imperdible y no puedes dejar de ver

La recomendada película El sentido de la vida, que se encuentra en Netflix, te invita a conocer la emotiva historia de una estudiante de secundaria que pierde la memoria y tiene una segunda oportunidad en su vida tras sobrevivir a un terrible accidente.

"Una estudiante popular pierde la memoria luego de un accidente automovilístico y debe recuperar su vida con la ayuda de un libro de poemas y un peculiar amigo", detalla la breve reseña que hace Netflix sobre la película dramática, El sentido de la vida.

