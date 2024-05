Netflix: la película española que dura menos de dos horas y todos recomiendan ver

Así la película española, Amor de madre, es muy recomendada por los suscriptores de Netflix y cuenta la historia de José Luis que acaban de dejarlo plantado en el altar. Mari Carmen, su madre, se ha empeñado en acompañarlo a la luna de miel para no perder el dinero. José Luis se siente más infeliz y Mari Carmen disfruta como nunca del viaje.

"Después de que dejan a José Luis plantado en el altar, su madre, Mari Carmen, viaja con él a lo que iba a ser su luna de miel. ¿Qué podría salir mal?", detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre la película española de comedia, Amor de madre.

Embed - Honeymoon With My Mother | Official Trailer | Netflix