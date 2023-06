Netflix: la película de ciencia ficción que la rompe en la plataforma

Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas de los últimos años. En la misma no solo se pueden encontrar películas del género romántico o dramático, sino que también hay una gran oferta de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, en el catálogo de la plataforma está disponible "Superniños", también conocida por su título original "We can Be Heroes", una película protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal.