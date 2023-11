Netflix: la oscura y satírica docuserie de los capos de la mafia que te dejará sin aliento

Se trata de Cómo se convirtieron en capos de la mafia ("How to Become a Mob Boss" en su idioma original). Esta producción estadounidense de Netflix es relatada por el reconocido actor de Hollywood Peter Dinklage y cada episodio tiene un tiempo promedio de 30 minutos.

