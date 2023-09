La película contó con la reina de Dinamarca, Margarita II, como diseñadora de vestuario y escenografía, en una nueva intervención en el mundo de las artes de una monarca multifacética y muy popular.

"Este es Babenhausen, donde un tapiz de mentiras, escándalos y secretos se entretejen bajo una imagen dulce y pintoresca", versa la sinopsis oficial de Netflix.

La historia transcurre en el reino de Babenhausen, donde la gran duquesa le pide al joven Cazotte, un experto en el amor, que le ayude a encontrar una pareja adecuada para su hijo. Cazotte tratará de encontrar a un aprincesa e instruirá al tímido e introvertido príncipe heredero en el arte de la seducción y del amor.

Pero su plan se va pronto a pique cuando la familia real debe mudarse. Es entonces cuando Cazotte conocerá a Ehrengard, y todo lo que sabía del amor y la seducción quedará obsoleto.

Ehrengard: The Art of Seduction | Official Trailer | Netflix