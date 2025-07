Mientras tanto, para The Wrap, la película es "un logro cautivador, enérgico y emotivo". Las piezas de este musical son parte fundamental en la obra. En total hay 13 canciones: Therapy, 30/9, Louder than words, Why, Boho days, Come to your senses, No more, Green, green dress, Johnny can't decide, Real life, See her smile, Sextet montage, y Sugar.

Netflix: de qué trata la película Tick, Tick... Boom

La película Tick, Tick... Boom centra su trama en un joven y prometedor compositor de teatro que, en la cúspide de su cumpleaños número 30, se sumerge en el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en la ciudad de Nueva York.

Andrew Garfield se pone en la piel del icónico guionista de Broadway Jonathan Larson, quien creó el musical "Rent". Este película de Netflix viene a demostrar lo grande que se puede llegar a ser si perseguimos los sueños.

Basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, sigue a un aspirante a compositor de obras teatrales que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe Superbia, que espera que sea el próximo gran musical americano y lo que finalmente le dé su gran oportunidad.

Jon también se ve presionado por su novia, Susan (Alexandra Shipp), cansada de poner las aspiraciones profesionales de él por delante de su propia vida. Mientras tanto, su mejor amigo y compañero de piso, Michael (Robin de Jesús), ha renunciado a sus aspiraciones por un trabajo en publicidad en Madison Avenue y está a punto de mudarse. A medida que se acerca el 30 cumpleaños de Jon, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño merece la pena.

Netflix: tráiler de la película Tick, Tick... Boom

Reparto de Tick, Tick...Boom, película de Netflix

Andrew Garfield como Jonathan Larson

Vanessa Hudgens como Karessa Johnson

Alexandra Shipp como Susan Wilson

Robin de Jesús como Michael

Joshua Henry como Roger Bart

Jonathan Marc Sherman como Ira Weitzman

Michaela Jaé Rodriguez como Carolyn

Ben Levi Ross como Freddy

Judith Light como Rosa Stevens

Bradley Whitford como Stephen Sondheim

Laura Benanti como Judy

