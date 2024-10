Netflix: la miniserie policial que con solo 8 capítulos ha revolucionado al mundo y lidera el ranking

Engaños o Fool Me Once en su nombre original, es una serie de 8 capítulos que promete subir de puesto en el top ten de esta semana de Estados Unidos, y por qué no a nivel mundial. La historia de intriga disponible en Netflix te atrapará desde el primer minuto.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: el documental basado en una estafa amorosa real que es tendencia en Estados Unidos