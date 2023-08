Netflix cuenta con una nueva miniserie documental, Cómo se convirtieron en líderes de sectas, producida y protagonizada por Peter Dinklage, reconocido actor de Game of Thrones. En ella habla sobre las sectas y las mentes maestras detrás de los líderes, explorando cómo lograron controlar a miles de seguidores y hacerlos creer en sus extrañas y peligrosas ideas.

Lo atrapante de la miniserie documental de Netflix es que, en sus 6 capítulos de media hora cada uno, te sumergirás en una interesante investigación que te cautivará de principio a fin con el análisis de las historias de los principales líderes sectarios, mostrando cómo llegaron al poder y cómo utilizan métodos similares para llevar a cabo sus planes.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la miniserie española de 5 capítulos que es la más vista y está en el primer puesto

En la sinopsis de la docuserie, Cómo se convirtieron en líderes de sectas, que se encuentra en Netflix se detalla: "un vistazo a la guía para líderes de sectas y sus métodos para obtener amor incondicional, devoción eterna y el poder de controlar la mente, el cuerpo y el alma de las personas".

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix estrenó una nueva temporada de la serie turca que es furor en la plataforma

How to Become a Cult Leader | Official Trailer | Netflix